رياضة | برشلونة يحسم صفقة المهاجم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة المهاجم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو لإذاعة RAC1 الإسبانية: في الأسبوع الماضي ، كان هناك إجتماع قمة بين مسؤولي برشلونة و محيط اللاعب يوفيتش في ميلانو.
وأضاف: أظهر برشلونة لهم الرغبة في التوقيع معه، وأن يوفيتش الخيار الأول لتعزيز خط الهجوم.
وتابع: اللاعب لديه عروض أيضًا من أندية كبرى في البريميرليج وبايرن ميونيخ ، ولن يغادر آينتراخت فرانكفورت بأقل من 60 مليون يورو.
جدير بالذكر أن إجتماع مسؤولي برشلونة ومحيط اللاعب يوفيتش كان في ميلانو يوم الخميس الماضي ، وهو اليوم الذي فاز فيه آينتراخت فرانكفورت على إنتر ميلان بهدف نظيف من توقيع يوفيتش ليتأهل الفريق الألماني للدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي.