رياضة | برشلونة يحسم صفقة المهاجم الجديد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة اجتمع بالفعل مع وكيل اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في الأسبوع الماضي من أجل نقله للكامب نو في الميركاتو الصيفي.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو لإذاعة RAC1 الإسبانية: في الأسبوع الماضي ، كان هناك إجتماع قمة بين مسؤولي برشلونة و محيط اللاعب يوفيتش في ميلانو.

وأضاف: أظهر برشلونة لهم الرغبة في التوقيع معه، وأن يوفيتش الخيار الأول لتعزيز خط الهجوم.

وتابع: اللاعب لديه عروض أيضًا من أندية كبرى في البريميرليج وبايرن ميونيخ ، ولن يغادر آينتراخت فرانكفورت بأقل من 60 مليون يورو.

جدير بالذكر أن إجتماع مسؤولي برشلونة ومحيط اللاعب يوفيتش كان في ميلانو يوم الخميس الماضي ، وهو اليوم الذي فاز فيه آينتراخت فرانكفورت على إنتر ميلان بهدف نظيف من توقيع يوفيتش ليتأهل الفريق الألماني للدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي.