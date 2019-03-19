دورة ميامي: ديوكوفيتش للتعويض.. وملاعب جديدة

اسماء السيد - يأمل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، أن يثبت في ميامي، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، أن خروجه المبكر من الدور الثالث لدورة انديان ويلز الاسبوع الماضي لم يكن سوى حادث عابر.

وفي غياب الاسباني رافايل نادال المصاب بركبته اليمنى، يتوقع أن ينافس "دجوكو" السويسري المخضرم روجيه فيدرر ومجموعة من الطامحين يتقدمهم النمسوي دومينيك ثييم المتوج في انديان ويلز.

ولم يخض ديوكوفيتش، حامل لقب آخر 3 بطولات كبرى، سوى مباراتين في انديان ويلز حيث أقصي بمجموعتين أمام الالماني فيليب كولشرايبر 4-6 و2-6.

وفي بطولة الزوجي، بلغ نصف النهائي مع الإيطالي فابيو فونييني قبل مشاركته السبت في مباراة استعراضية مرتجلة مع الاسطورة الاميركية بيت سامبراس لتعويض الجماهير عن القمة المرتقبة بين فيدرر والمنسحب بسبب الاصابة نادال.

وقال ديوكوفيتش الذي غاب عن الملاعب منذ تتويجه الأخير في ملبورن في كانون الثاني/يناير الماضي قبل أن يشارك في انديان ويلز "أنا بحاجة للعب واستعادة ايقاع المسابقات".

وفي ميامي، حيث ستودع البطولة ملاعب كي بيسكاين نحو اسمنت ملعب هارد روك، نجح الصربي في التتويج ست مرات آخرها في 2016.

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في المقابل، يشعر فيدرر (37 عاما) بالارتياح، بعد أن كان بعيدا بفارق نقطتين عن احراز لقبه الـ101 في مسيرته الرائعة، قبل أن يخسر أمام ثييم 3-6 و6-3 و7-5 في نهائي انديان ويلز.

حلل اللاعب الاكثر تتويجا في البطولات الاربع الكبرى (20) "كانت الاسابيع الاخيرة رائعة. تبدأ السنة بشكل جيد. خضت مباريات كثيرة جيدة وآمل في المتابعة عل هذا النسق".

وتابع السويسري "بما اني العب جيدا الان، آمل في تقديم مستوى جيد هناك، وبشكل خاص أفضل من الموسم الماضي حيث ودعت باكرا".

قبل سنة، فوجئ المصنف خامسا عالميا في مباراته الاولى أمام الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 175 عالميا انذاك.

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ويستهل مشواره أمام الاسترالي ماثيو إيبدن الخمسين عالميا، وقد يواجه مواطنه وصديقه ستانيسلاس فافرينكا السابع والثلاثين عالميا.

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وبعمر الخامسة والعشرين، يريد ثييم، المصنف رابعا عالميا، تكرار انجاز انديان ويلز حيث احرز لقبه الاول في بطولات الماسترز للألف نقطة.

وأشار النمسوي "عندما نواجه روجيه، رافا ونوفاك، تكون الامور صعبة، لاننا نواجه اللاعبين وهالتهم أيضا مع كل الالقاب التي أحرزوها".

ويمكن لثييم ان يشكل الهاما لباقي الطامحين على غرار الالماني ألكسندر زفيريف الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس العاشر اللذين خيبا الامال في انديان ويلز.

ولدى السيدات، تخوض سيرينا وليامس، المصنفة اولى عالميا سابقا، بطولة قريبة من مقر اقامتها لفترة من السنة في بالم بيتش غاردنز، آملة في لقب تاسع وأول منذ 2015.

ولعبت وليامس دورا غير مباشر في نقل الدورة في السنوات العشرين المقبلة الى ملعب هارد روك ستاديوم التابع لفريق ميامي دولفنز لكرة القدم الاميركية المملوك من الملياردير ستيفن روس والذي تعد البطلة المخضرمة من مالكي أسهمه.

لكن وليامس البالغة 37 عاما، لم تتخط الدور الثالث في انديان ويلز حيث اضطرت للانسحاب بسبب تعرضها لفيروس. وفي غيابها، أحرزت الكندية الواعدة بيانكا أندرييسكو اللقب.

ولنسخة 2019، بني ملعب موقت بسعة 13800 متفرج في ملعب كرة القدم الاميركية مع مقصورات فخمة. وفي مواقف السيارات المجاورة، بُني استاد بسعة 5 آلاف متفرج و30 ملعبا أي ضعف عدد الملاعب في كي بيسكاين.

وتضاعفت المساحة المخصصة للاعبين ثلاث مرات في غرف الملابس، الصالات الرياضية والمطاعم. وسيحصل المصنفون الثمانية الاوائل لدى الرجال والسيدات على غرف خاصة لتغيير الملابس. وقال مدير الدورة واللاعب السابق جيمس بلايك "سنقدم خدمات فاخرة لم تشهدها كرة المضرب".