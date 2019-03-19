شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية، بداية من بعد غدٍ الخميس، ولمدة 5 أيام وذلك خلال فترة توقف الدورى، والاستعداد لمباراة الجونة بالجولة الـ27 والمقرر لها الأحد 31 مارس الجارى.

وأكد طلعت يوسف، فى تصريحات صحفية أن فترة توقف الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى، فرصة لعلاج بعض الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى مباريات المقاصة الماضية، ونسعى لزيادة الانسجام بين اللاعبين فى المعسكر، بجانب الاهتمام بتحقيق المزيد من التركيز والانضباط، والتدريب على بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها خلال المواجهات المقبلة.

من جانبه، أعلن وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة، أنه تقرر حصول لاعبى الفريق على راحة سلبية غدًا الأربعاء من التدريبات الجماعية، قبل الانتظام بالمعسكر المغلق بالإسكندرية، الذى يبدأ بعد غدٍ الخميس وينتهى الإثنين المقبل .

وأوضح هويدى، أن الفريق قد يؤدى بعض المباريات الودية فى معسكر الإسكندرية أو بعد العودة للانتظام فى تدريباته الجماعية بالقاهرة خلال توقف الدورى، وضمن الاستعداد لمواجهة الجونة الأحد 31 مارس.