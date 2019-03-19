شكرا لقرائتكم ألفريد شرودر يتولى تدريب هوفنهايم الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي هوفنهايم الألماني يوم الثلاثاء، تولي ألفريد شرودر تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل خلفا لجوليان ناغلسمان الذي سيتولى تدريب لايبزغ.

وذكر النادي أن شرودر "46 عاما" سيحصل على عقد يبقيه بالنادي حتى 2022.

وتولى شرودر منصب المدرب المساعد في هوفنهايم خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2018 قبل أن ينتقل لفريق أياكس في نفس المنصب.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها شرودير تدريب فريق بعدما تولى تدريب فريق تيفينتي أنشخيده خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.

وفال ألكسندر روسين مدير هوفنهايم : ألفريد يعلم تركيبتنا وأغلبية الفريق. ساهم في النجاح خلال السنوات الماضية بفضل خبراته المذهلة وطبيعته الاستراتيجية والواضحة والصريحة.

وذكر شرودر :كلي طموح لمواصلة قصة النجاح الأخيرة وأن أترك بصمتي كمدير فني.

وشارك هوفنهايم للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني، وهو أفضل مركز حققه الفريق، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع، بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في أوروبا في الموسم المقبل.