شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطلائع.. الإسماعيلى يبحث عن ودية خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح إجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى طلائع الجيش على تنظيم مباراة ودية بين الفريقين يوم الأحد المقبل. ويستعد الدراويش لمواجهة إنبى عقب انقضاء فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية نهاية مارس الجارى فى إطار الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز. ومن المقرر أن تتم إقامة ودية أخرى ضمن الفريق لاستئناف المسابقة المحلية.

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