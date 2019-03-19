شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المقاصة يهزم الداخلية وديا استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة بنادى مصر المقاصة على نظيره الداخلية بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاعى الجوى، فى إطار استعدادات المقاصة لموجهة الجونة، فى الجولة الـ27 لمسابقة الدورى، والمقرر لها الأحد 31 مارس الجارى، وسجل هدف المقاصة الوحيد اللاعب وليد عادل.

وحرص طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة، على الدفع بتشكيل من أغلبية اللاعبين البدلاء والغائبين عن مباريات الفريق الأخيرة، لإعطائهم فرصة لاكتساب فورمة المباريات، حيث المباراة أمام الداخلية بتشكيل ضم كل من: محمود حمدى فى حراسة المرمى أحمد محسن - شريف حازم – أحمد عبد العزيز مودى - عصام صبحى فى خط الدفاع ، خالد الشيخ - عاصم سعيد - نصر رمضان - وليد عادل - زياد فى خط الوسط شيميلس بيكلى فى الهجوم.

وخلال الشوط الثانى للمباراة دفع طلعت يوسف بمجموعة من أخرى تضم جون أنطوى ومحمد دسوقى ومحمد تونى.

وأشاد طلعت يوسف بالتجربة الودية أمام الداخلية، فى ظل الدفع بمجموعة من اللاعبين الغائبين عن المشاركة بالتشكيل الأساسى لإكسابهم حساسية المباريات، والحفاظ على فورمة المباريات.

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ويحتل المقاصة المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 39 نقطة.