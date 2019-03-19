رسميا.. برج العرب يستضيف قمة الزمالك والأهلي

كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات جاهزية ملعب برج العرب، لاستضافة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة السابعة عشر للدوري والمقرر لها 30 مارس الجاري.
وتقرر إقامة مباراة حرس الحدود ووادي دجلة المقرر لها 29 مارس الجاري، بملعب حرس الحدود بالمكس، لتجهيز ملعب برج العرب لاستضافة القمة المرتقبة.
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