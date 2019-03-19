من الثناء له حتى الإطاحة به.. المغرد السعودي الذي تسبب في إقالة ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق والمدير الفني للوحدة السعودي أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تعرض للإختراق واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع سعودي بألفاظ نابية.

وبعد دقائق أعلن ميدو أنه استطاع السيطرة على حسابه بعد أن تعرض للاختراق وقام بحذف الاساءة للمشجع السعودي.

المشجع السعودي الملقب بـ"أبو معاذ" كان قد انتقد ميدو بعد الهزيمة برباعية نظيفة أمام النصر: "أطلب إعفائه من مهمة تدريب الوحدة لو سمحت الله يسعدك، أظن ينبغي أن تُحلل أفضل"، قبل أن يتلقى سباب من نجم توتنهام السابق.

أبو معاذ المشجع السعودي، أنشأ حسابه على موقع تويتر عام 2009، ويقوم بمتابعته 276 شخصا، قابلة للزيادة، وقام بكتابة 811 تغريدة.

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كما يتابع المشجع السعودي 404 حسابا، أغلبهم لحسابات مشجعين نادي الوحدة السعودي: "رابطة لاعبي الوحدة، وملتقى عشاق الوحدة، ومَجْمُوعَة مُدَرَّجَ الوِحْدَة التَّارِيخِي"، وكذلك يتابع حساب خالد بيومي المحلل الشهير.

ورغم انتقاده لميدو، إلا أن "أبو معاذ" سجل إعجابا بتغريدة أحمد شوبير والتي أثنى خلاله على ميدو بعد التعادل أمام الهلال، زعيم الدوري السعودي، بهدف لكل فريق، ليحصل بعدها على لقب مدرب الجولة للمرة الثانية منذ توليه تدريب الوحدة.

وكان شوبير غرد: "عندما أتيحت الفرصه كامله لميدو وحصل علي الامكانيات التي يتمناها واثبت انه مدرب من العيار الثقيل.. مبروك يا ميدو".

وهاجم المغرد السعودي، مدرب الوحدة ميدو، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام النصر، بسبب التشكيل: "المالكي عالخط واحنا نعاني ضعف خانة العمري؟ بداية بتشكيل خاطئ!!.. ارحل ياميدو !".

خسر الوحدة برباعية ليتبعها "أبو معاذ" بهجوم على ميدو لتحدث الواقعة التي أطاحت بالعالمي من السعودية.