وزير الرياضة يسلم الدفعة الأولى من تمويل المشروعات الصغيرة للشباب

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم مجموعة من الشباب والفتيات قيمة الدفعة الأولى من المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).

استمع الوزير للشباب الفائز عن المشروعات التي تقدموا بها وافكارهم وكيفية تطوير هذه المشروعات حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التي

تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية في مجالات تسمين المواشي، طباعة جرافيك، خياطة مفروشات ومبردات مياه.

قال الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة تولى عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب

وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، فضلا عن دورات في أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

أثنى إبراهيم الخولي مدير الشئون المفوض من الفرنكوفونية علي التنسيق القائم بين الوزارة والمنظمة الفرنكوفونية، مضيفا أن تاريخ التعاون بين الوزارة والمنظمة قديم، مؤكدا أن المنظمة تدرس زيادة التعاون بينها وبين الوزارة لأهمية الموضوع ورؤية الوزارة والتي تؤكد دائما الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالشباب بالإضافة الي تطوير مهارات الشباب.

حضر التكريم الدكتورة منال يوسف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.