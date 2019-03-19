بعد أزماته الأخيرة.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي.. (الأسباب والتفاصيل)

كتب: ضياء السقا

أعلن نادي الوحدة السعودي، إقالة أحمد حسام "ميدو"، من تدريب الفريق، وتوجيه الشكر له.

وكلف مجلس إدارة الوحدة، التشيلي الفارو فيدال بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لميدو، ويساعده الوطني عيسى المحياني.

ونشر الحساب الرسمي للوحدة على تويتر بيانا مقتضبا، جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

ويأتي قرار الإقالة، عقب تصريح أدلى به ميدو بعد خسارة فريقه برباعية أمام النصر فى الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي، حيث طالب بضرورة منع اللاعبين المعارين من اللعب أمام الفرق المعارين منها.

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وقال ميدو: «بالنسبة لعبدالإله العمري -المعار من النصر للوحدة- فإن الإنجليز أصدروا قانونًا عام 1997 بعدم إشراك أى لاعب معار أمام ناديه السابق، ويجب أن نصدر هذا القانون فى ملاعبنا لأنها تشكل ضغوطًا وتثير الشبهات على اللاعب».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «إشراكى للعمرى كان اضطراريًا بسبب الكم الكبير من اللاعبين غير الجاهزين، وهو لاعب مخلص ومجتهد بالتمارين، والخسائر فى ملعبنا تحتاج للدراسة».

واعتبر البعض أن هذا التصريح يحمل تلميحا بتساهل العمري فى لقاء الوحدة والنصر، وهو ما نفاه ميدو جملة وتفصيلا.

كما دخل المدرب المصري في أزمة أخرى، بعدما سبّ أحد جماهير الوحدة على تويتر، قبل أن يُعلن ميدو أن حسابه تعرض للسرقة، ومن ثم نجح في استعادته من جديد.

جدير بالذكر أن ميدو حقق نتائج جيدة مع الوحدة خلال الفترة القصيرة التي قضاها معه، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في الإسبوع الـ23 من مسابقة الدوري السعودي.