أوسبينا حارس نابولي يستعيد وعيه ويغادر المستشفى

خرج الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي، من المستشفى، بعد أن فقد الوعي خلال مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وتدخل الجهاز الطبي لنابولي ووضع ضمادة على رأس أوسبينا بعد اصطدامه بإيغناسيو بوسيتو مهاجم أودينيزي، وتم نقل الحارس على محفة بعد أن فقد الوعي في الدقيقة 42.

وخضع أوسبينا لفحوص طبية وقضى الليلة الماضية بالمستشفى قبل أن يعود إلى منزله يوم الاثنين ليحصل على بعض الراحة.

وشارك أوسبينا “30 عاما” في 93 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، لكنه سيغيب عن المباراتين الوديتين أمام اليابان وكوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل وفي 26 مارس الجاري على الترتيب. وانضم أوسبينا إلى صفوف نابولي في بداية الموسم الحالي قادما من صفوف أرسنال.