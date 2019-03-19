ميسي يخطف الأنظار في أول تدريب له مع الأرجنتين

تصدر النجم ليونيل ميسي المشهد خلال التدريب الأول لمنتخب الأرجنتين اليوم الإثنين، في مدينة فالديبيباس الرياضية بمدريد استعداداً لمواجهة فنزويلا الودية الجمعة المقبل.

وخطف ميسي، الذي انضم لمعسكر “الألبيسيليستي” في العاصمة الإسبانية الإثنين، الأنظار بعد عودته لصفوف المنتخب الأول منذ الخروج المرير من كأس العالم روسيا 2018 الصيف الماضي من ثمن النهائي على يد فرنسا، البطلة.

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وقاد نجم برشلونة عمليات الإحماء داخل إحدى ملاعب المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد، في الوقت الذي غاب فيه خمسة لاعبين سينضمون في وقت لاحق، بالإضافة لنيكولاس أوتاميندي المصاب.

وتعرض أوتاميندي لالتواء في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي السبت الماضي في ربع نهائي كأس الاتحاد، ليتأكد غيابه عن مواجهتي فنزويلا (الجمعة المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو)، والمغرب في طنجة يوم 26 من هذا الشهر.

وسيواصل “راقصو التانجو” التدريبات الثلاثاء على فترتين، ثم سيجري بعض اللاعبين تصريحات للصحافيين.