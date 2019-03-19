شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى يوم 19-3-2019 لاسارتى يرفض ضم حراس جدد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الأورجوياني مارتن لاسارتى تجميد ملف التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن المدير الفنى سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل أن يتراجع ويؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني.

أخبار الأهلى يوم 19-3-2019 عن رفض لاسارتي التعاقد مع حراس مرمى

واتفق المدير الفنى مع معاونيه على أن الفريق يضم حالياً ثلاثة حُراس على مستوى عال من الكفاءة، كما أن الأهلى لديه أكثر من حارس صاعد يُمثل مستقبل النادى أمثال مصطفى شوبير وأحمد طارق لذا ليس منطقياً أن يبحث النادى عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.

وأكد لاسارتى خلال مناقشاته مع جهازه المعاون أن ضم حارس جديد للفريق فى الصيف سيكون مُرتبط مستجدات قد تحدث خلال الفترة المقبلة أبرزها تعرض أحد الحُراس للإصابة الطويلة أو رغبة أحدهم فى الرحيل لكن إذا استمر الحُراس الثلاثة محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى فلن يتم التعاقد مع حارس جديد خاصة وأن العلاقة بينهم جيدة وأن مستواهم مُطمأن للجهاز الفنى الذى يرى أن على لطفى أبلى بلاءً حسناً خلال الفترة التى شارك فيها فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى بملعب الأخير بالجولة الخامسة لدور المجموعات والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف.

حسام عاشور يواصل الوفاء للأهلي

شملت أخبار الأهلى يوم 19-3-2019 أن حسام عاشور قائد النادى الأهلى رُزق بمولودة جديدة خلال الساعات الماضية، وبعد مواجهة الأهلى وشبيبة الساورة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وتواجد فيها المسمار على دكة البدلاء.

فوز الأهلى على شبيبة الساورة بثلاثية أحرزهما مروان محسن هدفين وحسين الشحات، منح الأهلى لقب التأهل إلى دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

وفضل حسام عاشور على التواجد فى قائمة الأهلى المواجهة للساورة، رغم معاناته من آلام عضلية ليضرب مثل فى الالتزام داخل القلعة الحمراء، ليتواجد فى القائمة قبل أن يتوجه للوقوف بجانب زوجته بعد وضع المولودة.

الأهلى يجهز أيمن أشرف لمواجهة الزمالك

وفى أخبار الأهلى يوم 19-3-2019 وضع الجهاز الطبى للأهلى بقيادة خالد محمود، برنامجا علاجيا لأيمن أشرف مدافع الفريق، لتجهيزه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.

وتعرض أيمن أشرف لكدمة قوية فى الظهر خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى الأخيرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى أجزاء كبيرة من المباراة وهو مصاب، قبل أن يفضل الجهاز الفنى تغييره تجنباً لتفاقم إصابته.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد مواجهة الساورة، وقبل بدء الاستعداد لمباراة القمة المرتقبة.

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أخبار الأهلى يوم 19-3-2019 عن فتحى مبروك يصرح حزين بسبب تواجده المؤقت

قال فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلى إنه يعمل حبا فى الكيان ولكنه يحزن عندما يحقق بطولات للقلعة الحمراء وينتهى الأمر برحيله بسبب تواجده المؤقت على رأس القيادة الفنية.

أضاف مبروك خلال حوراه لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير:" بحترم إدارة النادى الأهلى لأنهم صريحين معى وكانوا يبلغونى أن سأدرب الأهلى مؤقتا وكنت لا أستطيع ان أقول لهم لا" موضحا أنه عندما عرض عليه منصب قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لم يتردد لحظة فى قبوله.

تابع مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى :" حققت بطولات كمدرب مع القلعة الحمراء في قطاع الناشئين ومع الفريق الأول وأنا في خدمة النادي".

شوبير: الكل أجمع أن نجلى حارس مرمى واعد

جاء فى أخبار الأهلى يوم 19-3-2019 حيث قال الإعلامى أحمد شوبير إنه تعجب من هجوم البعض على جهاز الأهلى بسبب ضم نجلة لمعسكر مباراة شبيبة الساورة الأخيرة التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية وتأهله لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

أضاف شوبير فى تصريحات لـ قناة أون سبورت :" مصطفى الكل أجمع على أنه حارس مرمى واعد وبيلعب فى فرقة 97 وهو مواليد 2000 وانضم للفريق الأول فى 4 معسكرات".

تابع شوبير: "مصطفى انضم لمعسكر الأهلى ولكن ليس شرطا أن يلعب ومشاركته فى التقسيمة تكسبه خبرات ولا بد من الجميع أن يساند المواهب ويقف بجانبهم حتى نكون سعداء بهم".