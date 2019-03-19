شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل امتلاك الزمالك طائرة الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة الزمالك، مقترحًا من أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة السابق، والذى تواجد مع البعثة البيضاء فى رحلة الجزائر الأخيرة بطلبه المشاركة فى طائرة خاصة تحمل اسم وعلم الفريق، حتى يكون الأبيض أول نادى مصر يمتلك طائرة خاصة –على حد قوله-.

كما أنه يرى وفقًا لمقترحه المقدم لمجلس الزمالك، أن المشاركة مع إحدى الشركات فى الطائرة الخاصة سيوفر على الأبيض نفقات الرحلات المختلفة خارج البلاد، وهو ما سيدرسه مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، والتى ستقام على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.