شكرا لقرائتكم الزمالك يفتح "حنفية" المكافآت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، للاعبى الفريق الأبيض، مكافآت التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، والتى ستقام على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تقديم التهنئة للاعبين على عبور المجموعات بالصدارة بعدما حصد الفريق 9 نقاط، حيث حرص على الشد من أزرهم وتحفيزهم قبل مباراة المقاولون العرب، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن مباراة نصر حسين داى الأخيرة، حيث سيدفعهم الفوز على دخول مواجهة الأهلى فى قمة الدورى المقرر لها يوم 30 مارس، وفارق النقاط 4 لصالح الأبيض، فى حالة تحقيق الفوز أمام ذئاب الجبل.