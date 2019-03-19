جنوى يبدد حلم يوفنتوس في تكرار إنجاز "دوري دون خسارة"

اسماء السيد - بدد نادي جنوى أحلام نادي يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي دون خسارة بعدما ألحق به اول هزيمة منذ بداية منافسات الموسم الجاري بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة والعشرين من عمر البطولة.

وكان يوفنتوس لم يخسر أي مباراة طيلة 27 جولة ، حيث حقق 24 انتصاراً و ثلاثة تعادلات رغم مواجهته للأندية الكبار مثل نابولي و إنتر ميلان و أي سي ميلان و روما قبل ان يسقط امام جنوى الذي يلعب من اجل تفادي الهبوط والبقاء في دوري الأضواء.

وكانت جماهير يوفنتوس تأمل ان ينجح لاعبو الفريق في تحقيق بطولة الدوري دون خسارة للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعدما حققه في موسم (2011-2012) تحت إشراف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ، إذ يحلمون بتكرار هذا الإنجاز والتفوق على الغريم أي سي ميلان على اعتبار ان الأخير سبق يوفنتوس في إحراز لقب الدوري دون هزيمة موسم (1991-1992) تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو كابيلو.

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وكان يوفنتوس قد نجح في الاحتفاظ بعرش الدوري الأيطالي منذ عام 2012 ، إلا انه عجز عن تكرار إنجازه التاريخي بعدما تعرض للخسارة خمس مرات في موسمه الأول (2012-2013) الذي أعقب إنجازه التاريخي ، ثم خسر مباراتين في موسم (2013-2014) ، فيما سجل ثلاث هزائم في موسم (2014-2015) ، كما تلقى خمس هزائم في موسم (2015-2016) ، ثم سجل خمس هزائم مجدداً في موسم (2016-2017) ، وأخيراً مني بثلاث هزائم في الموسم الماضي (2017-2018) .

و رغم مطالبات جماهير يوفنتوس بإحراز لقب الدوري الإيطالي دون خسارة والتفوق على ميلان، إلا ان إدارة النادي تتفهم القرار الذي اتخذه مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري بإراحة عدد من العناصر الإساسية وفي مقدمتهم المهاجم كريستيانو رونالدو من أجل تجهيزهم للموعد القاري الاهم في المواجهة المرتقبة ضد أياكس امستردام الهولندي في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الجدير ذكره بأن نادي يوفنتوس يسعى لإحراز لقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا والذي ناله مواطناه إنتر ميلان ثلاث مرات ، واي سي ميلان سبع مرات ، وهو جعله يركز جهوده على المواجهات القارية على حساب المحلية.

