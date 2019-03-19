رياضة | تشيلسي يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نادي ريال مدريد التحرك من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لطلبات مدربه الجديد زين الدين زيدان.
وذكرت قناة "لا سيكستا" الإسبانية، أن تشيلسي رفض أول عرض من ريال مدريد للتعاقد مع هازارد، الذي بلغ 82 مليون يورو، ومن المتوقع أن يزيد الفريق الملكي قيمة عرضه المقبل، لإقناع البلوز بالتخلي عن نجمه الأول.
وسبق أن أعلن هازارد أكثر من مرة، رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، ولذلك لم يوقع حتى الآن على عقد جديد مع البلوز، الذي ينتهي في 2020، وإذا استمر مع النادي لنهاية عقده سيرحل مجانا، ما يُكبد النادي اللندني خسارة مالية كبيرة.
يعاني تشيلسي من التعرض لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات خلال فترتي انتقالات، بسبب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر، وبالتالي إذا لم يتم قبول استئنافه فإن النادي اللندني، لن يتمكن من تعويض هازارد في حالة رحيله الصيف المقبل.
مدرب فرنسا: جريزمان لن يتأثر بشائعات برشلونة
يرى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب "الديوك"، أن مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، يُعامل "بأقل من قيمته الحقيقية" داخل بلاده فرنسا.
وجاءت تصريحات ديشامب خلال مؤتمر صحفي، على هامش معسكر بطل العالم، استعدادا لانطلاق مشواره في تصفيات (يورو 2020)، الجمعة المقبل، خارج الديار أمام مولدوفا.
وقلل ديشامب من أهمية الشائعات المحيطة بجريزمان، حول انتقاله لبرشلونة في الموسم المقبل، وأكد أن هذا لن يمنعه عن اللعب بنفس التركيز، فيما تبقى من الموسم.وحول إذا ما كان صاحب الـ27 عاما، يُعامل بأقل من قيمته من جانب الجماهير الفرنسية، أوضح "أنا أكبره بسنوات كثيرة، وهذه دائما كانت قضية الفرنسيين في الخارج.. اللاعبون المحليون تسلط عليهم الأضواء دائما، لكن أنطوان قدم عاما استثنائيا (2018)".
وأكد المدرب أن اللاعب "كان يستحق تقديرا أكبر"، كما أن "الاهتمام الإعلامي به داخل فرنسا، يمكن أن يكون أكثر أهمية".
وتابع ديشامب "اللفتة التي قام بها مع جيرو في مباراة أوروجواي (الودية)، بتركه يسدد ركلة الجزاء، تبين الروح التي يتعامل بها جريزمان داخل المنتخب".