رياضة | تشيلسي يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد التحرك من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لطلبات مدربه الجديد زين الدين زيدان.

وذكرت قناة "لا سيكستا" الإسبانية، أن تشيلسي رفض أول عرض من ريال مدريد للتعاقد مع هازارد، الذي بلغ 82 مليون يورو، ومن المتوقع أن يزيد الفريق الملكي قيمة عرضه المقبل، لإقناع البلوز بالتخلي عن نجمه الأول.

وسبق أن أعلن هازارد أكثر من مرة، رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، ولذلك لم يوقع حتى الآن على عقد جديد مع البلوز، الذي ينتهي في 2020، وإذا استمر مع النادي لنهاية عقده سيرحل مجانا، ما يُكبد النادي اللندني خسارة مالية كبيرة.

يعاني تشيلسي من التعرض لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات خلال فترتي انتقالات، بسبب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر، وبالتالي إذا لم يتم قبول استئنافه فإن النادي اللندني، لن يتمكن من تعويض هازارد في حالة رحيله الصيف المقبل.

مدرب فرنسا: جريزمان لن يتأثر بشائعات برشلونة Advertisements