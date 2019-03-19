شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندري يكرم سباحة أنقذت زميلتها من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرّم محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اللاعبة جودي شريف الماس من فريق السباحة، الاثنين، لإنقاذها زميلة من الغرق بعد تعرضها لإغماء مفاجئ.

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