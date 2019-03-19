المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الذئاب بدون مسعود...

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جدة - عمرو شويل يستأنف فريق المصرى تدريباته اليوم الثلاثاء، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، عقب الفوز الأخير على سموحة بنتيجة 4 / 2 فى الدورى، استعداداً لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من المسابقة والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر اقامتها في الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس.
فى السياق ذاته، تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى الفريق عن المباراة القادمة أمام المقاولون العرب بعد حصوله على الانذار الثالث في مباراة الفريق أمام سموحة.
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