شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يحذر النجوم من مشاركة عصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو نادى النجوم، تقريرًا طبيًا يحذرهم من التسرع فى الدفع بعصام الحضرى حارس مرمى الفريق، قبل أن يتماثل للشفاء بشكل كامل، حتى لا تتفاقم الإصابة التى تجددت مؤخرًا فى العضلة الأمامية، والتى تعرض لها خلال مشاركته أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة الـ23 بالدورى، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وأدت تلك الإصابة لغياب السد العالى عن عدة مباريات مع فريقه بالدورى، أمام دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربى.

وكشف الدكتور حسام الإبراشى استشارى العلاج الطبيعى، عن أن عصام الحضرى تعرض فى البداية لإصابة بشد فى جزء من العضلة الأمامية بنسبة 2,1 وعندما تحامل اللاعب على نفسه وعاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا للمشاركة فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى، تفاقمت الإصابة لتزيد النسبة لـ2,2، الأمر الذى يجبر السد العالى على الخضوع لجلسات علاجية وعدم العودة للمشاركة مع فريقه فى الوقت الحالى، ولحين اكتمال شفائه بشكل متكامل حتى لا تتفاقم الإصابة.

وتابع الإبراشى، أنه تم تحذير الحضرى من التسرع فى المشاركة بالتدريبات الجماعية قبل أن يتماثل للشفاء، وذلك حرصًا على عدم التسبب فى غياب الحارس عن فريقه لفترة أكبر فى حالة زيادة عمق التمزق فى العضلة الأمامية.

من جانبه لجأ عصام الحضرى لجلسات استشفاء وجلسات خاصة بالثلاج، من أجل شفائه فى أسرع وقت والعودة للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، خاصة أن السد العالى اعتاد على القتال داخل أرض الملعب وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء أو عدم الخضوع للتدريبات بسبب الإصابة. ويستعد النجوم لمواجهة الداخلية يوم 31 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة 27 على استاد بترو سبورت، لاسيما أن النجوم يحتل المركز قبل الأخير بجدول الدورى برصيد 23 نقطة.

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