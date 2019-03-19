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برشلونة يحدد فترة غياب نجمه سواريز

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أعلن نادي أن مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها الأحد، في فوز فريقه

على ريال بيتيس 4-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من .

وأشار النادي في بيان إلى أن "الفحوص التي أجريت

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صباح الإثنين أكدت أن لاعب الفريق الأول لويس سواريز يعاني من التواء في الكاحل الأيمن وسيغيب لما بين 10 و15 يوما وسيخضع حاليا لعلاج مع الفريق الطبي لفريق برشلونة، بعد انسحابه من تشكيلة المنتخب الوطني الأوروجوياني".
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