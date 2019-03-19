رياضة | "أبوتريكة" يوجه رسالة لوالدته قبل "عيد الأم" (صورة)

يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، إلى تجهيز الأنجولي جيرالدو مهاجم المارد الأحمر لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 يناير الجاري.

وغاب "جيرالدو" عن الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري نظراً لعدم قيده فى القائمة الافريقية.

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا للاعب استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

نفى خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال "مهدي" في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي يعاني من كدمة قوية في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب مساء أمس الإثنين.

وأضاف، أن الحارس سيخضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابة عن الملاعب في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت المقبل.