رياضة | "لارساتي" يجهز نجم الأهلي لقمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لارساتي" يجهز نجم الأهلي لقمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، إلى تجهيز الأنجولي جيرالدو مهاجم المارد الأحمر لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 يناير الجاري.
وغاب "جيرالدو" عن الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري نظراً لعدم قيده فى القائمة الافريقية.
ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا للاعب استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.
حقيقة إصابة حارس منتخب مصر بالرباط الصليبي
نفى خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقال "مهدي" في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي يعاني من كدمة قوية في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب مساء أمس الإثنين.
وأضاف، أن الحارس سيخضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابة عن الملاعب في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت المقبل.
هاني العجيزي: الأهلي الأقرب للدوري
يرى هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم رغم أن الزمالك يتصدر الجدول.
قال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن الاهلي عائد بقوة ويتسم بأنه فريق قادر على العودة سريعًا بعد التعثرات التي يمر بها.
تابع أن الزمالك مستقر فنيًا وإداريًا وهذا سبب واضح للمستوى المميز للأبيض هذا الموسم، لكن الفريق يعاني من أزمة فنية معينة، ظهرت في لقاء نصر حسين داي أول أمس، حيث كان الفريق بإمكانه إنهاء اللقاء لكنه فشل في ذلك.
هاني العجيزي: مركزي لا يتطلب "الزحلقة والنط من الدور الخامس"
أكد هاني العجيزي، لاعب نادي المزاحمة السعودي، أن طريقة لعبة في الملعب لا تتطلب "الزحلقة والإلتحام".
وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طبيعتي كمهاجم في الملعب لا ألتحم وليس مطلوب مني "النط من الدور الخامس".
وأكمل: "أحمد فتحي كمثال يقاتل في الملعب دائمًا لكنه فنيًا ليس مثل أبو تريكة".