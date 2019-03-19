رياضة | هدف برشلونة على رادار يوفنتوس

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة يوفنتوس الإيطالي في ترميم صفوفه بصفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس سيراقب الهولندي ماتياس دي ليخت نجم آياكس أثناء مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن اليوفي سيرسل كشافي الفريق إلى أمستردام لمتابعة ماتياس دي ليخت بشكل دقيق.

وبات دي ليخت مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية خاصة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد الموقع الإيطالي أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت هو أيضًا وكيل أعمال مويس كين نجم يوفنتوس الذي يُقال بأنه قريب من الانتقال إلى آياكس على سبيل الإعارة مما قد يسهل من انضمام دي ليخت للبيانكونيري.

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وذكر الموقع الإيطالي بأن دي ليخت هو الخيار الأول لإعادة ترميم الخط الدفاعي للفريق الإيطالي لكن اليوفي يمتلك خيارات بديلة أمثال روبن دياز نجم بنفيكا وسافيتش نجم أتلتيكو مدريد.

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