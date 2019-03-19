انت الان تتابع حازم إمام: الزمالك قادر علي أي منافس.. وعامر محسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ ص
يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن فريق الزمالك قادر على التعامل مع أي منافس في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في عبور دور المجموعات بالبطولة. وقال حازم في تصريحات تليفزيونية بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «أي فريق يرغب في الفوز ببطولة مطالب بمواجهة أي فريق»، موضحًا أن الزمالك من المفترض أن ينافس في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية بالنسبة له بطولة مؤقتة. وأتم تصريحاته قائلًا: «ياريت الناس متشيلش هم المنافسين الزمالك فريق كبير ويقدر يتعامل مع أي فريق منافس».
وتحدث عضو الجبلاية، عن إصابة الحارس عامر عامر، في تدريبات المنتخب الوطني، قئالًا: «عامر عامر صعبان عليا جدًا، وحاسس إنه محسود». وأكمل: «عندما قدم عامر عامر موسما جيدا مع فريق الإنتاج الحربي، وانضم للمنتخب الوطني تعرض للإصابة، فهو من أفضل الحراس هذا الموسم في الدوري المصري، لكن هذه
وتحدث عضو الجبلاية، عن إصابة الحارس عامر عامر، في تدريبات المنتخب الوطني، قئالًا: «عامر عامر صعبان عليا جدًا، وحاسس إنه محسود».
وأكمل: «عندما قدم عامر عامر موسما جيدا مع فريق الإنتاج الحربي، وانضم للمنتخب الوطني تعرض للإصابة، فهو من أفضل الحراس هذا الموسم في الدوري المصري، لكن هذه هي كرة القدم».
وتعرض عامر عامر للإصابة بكدمة في الركبة أثناء مران المنتخب الوطني، الإثنين، غادر على إثرها لتلقي العلاج، خلال التدريبات التي أقيمت تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، استعدادا لمواجهة النيجر المقرر لها يوم 23 مارس الجاري في الجولة الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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