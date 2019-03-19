فيديتش يتمنى رؤية هذا المدافع في مانشستر يونايتد

أبدى أسطورة دفاع مانشستر يونايتد “نيمانيا فيديتش” اعجابه الشديد بالمدافع الدولي البلجيكي “توبي ألديرفيريلد” خلال حديثه مع وسائل الإعلام الإنجليزية اليوم الاثنين، مُتمنيًا تعاقد انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد عند فتح الميركاتو الصيفي المقبل.

وكاد توبي ألديرفيريلد يلتحق بصفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي الماضي بمبلغ لا يزيد عن الـ 25 مليون جنيه إسترليني، غير أن إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أدت إلى إنهيار المفاوضات، ما دفع لاعب أياكس أمستردام الأسبق نحو تمديد تعاقده مع السبيرس حتى يونيه 2020.

وعلم صاحب الـ 30 عامًا بأن إدارة مانشستر يونايتد لا زالت التوقيع معه بتوصية من المدرب النرويجي “أولي جونار سولشاير”، ليقدم طلب رسمي بالرحيل منتصف الأسبوع الماضي.

Advertisements

وحين سئل فيديتش عن رأيه في تلك الصفقة، أجاب قائلاً “بالطبع أتمنى رؤية ألديرفيريلد في مانشستر يونايتد، ولكن أرى أن النادي بحاجة لتقوية خط الوسط”.

واستطرد “هناك أولويات يجب أن يتم تحديدها قبل الخوض في أي مفاوضات مع لاعبين جدد. إن أردت التواجد في دوري أبطال أوروبا بصفة دائمة والمنافسة على لقب الدوري المحلي، فعليك إضافة المزيد من الخيارات لخط الوسط”.

وشدد “وسط مانشستر يونايتد بحاجة للقوة، الفريق يمتلك خمسة مدافعين بالفعل وبإمكانهم المداورة فيما بينهم، ويبدو أنهم يبلون بلاءًا حسنًا”.

وسقط دفاع مانشستر يونايتد في العديد من الهفوات القاتلة والتي كلفت الفريق نقاط مباراة آرسنال بالدوري قبل أن تضيع عليه ورقة الصعود إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة ربع النهائي التي استضافها ولفرهامبتون أمس الأحد.

لا يفوتك