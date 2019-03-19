رياضة | وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة يرافقة اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة اعمال تطوير استاد القاهرة الرياضي استعدادا لاستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية كافة الأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها من مداخل ومخارج الاستاد بالاضافة إلى ارضية الاستاد والمدرجات وقاعات المؤتمرات الصحفية وغرف تغيير الملابس وقاعات استقبال كبار الزوار

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي على أن جميع اعمال التطوير لاستاد القاهرة تجري على قدم وساق ووفقا للخطة الزمنية المحددة.