الأهلى يجهز الأنجولى جيرالدو لقمة الزمالك فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى الأنجولى جيرالدو مهاجم الفريق تمهيدا للاستعانة بخدماته فى مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 يناير الحالى، فى بطولة الدورى العام. وغاب جيرالدو عن مواجهتى الأهلى السابقتين أمام فيتا كلوب الكونغولى وشبيبة الساورة الجزائرى، نظراً لعدم قيده فى القائمة الأفريقية، إلا أن الوافد فى الشتاء الماضى للقلعة الحمراء ظهر بشكل جيد فى المباريات المحلية التى شارك فيها بقميص الأهلى لينال ثقة لاسارتى وجهازه المعاون، ويتم التفكير فى الاستعانة به فى مباراة القمة.

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