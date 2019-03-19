إصابة حارس المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أدى منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وتعرض عامر عامر حارس مرمى المنتخب للإصابة بكدمة في الركبة أثناء المران، مما أدى إلى مغادرته المران لتلقي العلاج.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي حجم الإصابة التي تعرض لها حارس الإنتاج الحربي.
يُذكر أن المنتخب خاض اليوم تدريباته خلال معسكره الذي انطلق أمس الأحد في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري.
وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر.
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