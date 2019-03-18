رياضة | رقم فريد لميسي في الدوريات الأوروبية

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يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة تسجيل الأرقام القياسية مع العملاق الكتالوني بعد الفوز يوم امس على ريال بيتيس 4-1.

وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على ريال بيتيس 4-1 في الجولة الثامنة والعشرين بالدوري مسجلاً بمفرده هاتريك في شباك الفريق الأندلسي.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ليونيل ميسي أكثر لاعب سجل أهداف بالقدم اليسري برصيد 33 هدف في البطولات الاوروبية.

واشار الموقع، إلى أن مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان سجل هو الآخر 33 هدف ولكن 29 بالقدم اليمني واثنين بالقدم اليسري.