انت الان تتابع تفاصيل خبر "التاكسي المائي".. وسيلة نقل فريدة في مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:53 مساءً - تواصل قطر استعداداتها الجارية على قدم وساق لتنظيم نسخة غير مسبوقة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم، على مختلف الصعد والمستويات.

وفي هذا الإطار، لا تألُو اللجنة العليا للمشاريغ والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال قطر، لا تألو جهداً لتوفير جميع وسائل النقل الحديثة لنقل الجماهير والمشجعين.

وشارف مشروع "الريل" للسكك الحديدية على الانتهاء بعدما وصلت نسبة اكتمال الأعمال والتشييد إلى 92%، فضلاً عن تدشين طريق "المجد"، أطول طريق مداري في البلاد بطول 195 كيلومتراً و7 مسارات في كل اتجاه.

وسيخدم الطريق 30 منطقة مختلفة من شمال قطر إلى جنوبها ليصبح الشريان الأهم لتنقل جماهيرالبطولة، خاصة أنه يتصل بملعبي الريان ولوسيل، كما أنه يُسهل الوصول إلى باقي الملاعب الأخرى.

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واستُحدِث "التاكسي المائي"، الذي سيربط بين 6 ملاعب مختلفة عبر طريق بحري أُعدَّ خصوصاً لنقل جماهير البطولة، كوسيلة نقل مختلفة وفريدة من نوعها في بطولات كأس العالم.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ من فنادق، ومطارات، ومواني، وملاعب، ومستشفيات، وشبكات طرق سريعة، ومواصلات، وسكك حديدية من أجل استقبال ما يزيد على مليون ونصف المليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.