انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف تفاعلت جماهير الأندلس مع هدف ميسي الخرافي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:53 مساءً - قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مستوى مذهلاً في مباراة فريقه برشلونة ومضيفه ريال بيتيس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبصم "ليو" على ثلاثية ليقود "البارسا" لفوز كبير على الأندلسيين بأربعة أهداف مقابل هدف، ما سمح للبلوغرانا بتوسيع الفارق مع أتلتيكو مدريد أقرب مُطارديه على قمة الليغا إلى 10 نقاط كاملة.

وبعد هدفين من ضربة حرة مباشرة وكرة حريرية من زميله لويس سواريز، سجّل "البرغوث" ثالث الأهداف بطريقة خرافية انتزعت آهات كل من شاهدها سواء في المدرجات أو خلف الشاشات.

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جماهير بيتيس في الأندلس لم تستطع كبت مشاعرها تجاه هدف ميسي؛ إذ انتفضت بوقوفها احتراماً للنجم الأرجنتيني وصفقت له كثيراً، كما أطلقت العنان لحناجرها بالهتاف باسمه رغم تأخر فريقهم بنتيجة عريضة.

وعزز ميسي موقعه هدّافاً للنسخة الحالية من الليغا بـ29 هدفاً، وبات يسير بخُطا ثابتة نحو الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي"، التي تُمنح لأكثر لاعب أحرز أهدافاً في الدوريات الأوروبية الكبرى في موسم واحد.

وعقب نهاية المباراة، قال ميسي في تصريحات تلفازية، إنه لا يتذكر تلقيه تحية مماثلة من جمهور منافس من قبل كما فعلت جماهير بيتيس.

وأكمل النجم الأرجنتيني موضحاً: "أنا ممتن للغاية لهذه التحية من الجماهير، كلما حضرنا إلى هذا الملعب نُعامَل بشكل رائع. أنا سعيد بالانتصار المهم".