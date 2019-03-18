الان تتابع عاجل .. بعد سب أحد جماهير #الوحدة بألفاظ مشينة.. ميدو يدعي تعرض حسابه على تويتر للقرصنة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سبّ الحساب الرسمي لأحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة، أحد مشجعي الفريق على “تويتر” بألفاظ مشينة.
وطالب أحد الجماهير بإعفائه من مهمة تدريب الوحدة قائلا: “لو سمحت الله يسعدك، نتفهم حلولك، ولكنها لا تجدي، أظن يبغي لك تحلل أفضل فكلامك يعجب لكن تدريبك لا يسر”.
وتعرض حساب ميدو في سبابه للأم ما أغضب جماهير ومتابعي الوحدة، وعبر متابعو ميدو والجماهير على موقع التواصل عن غضبهم، وطالب بعضهم بمعاقبته، ما اضطره إلى حذف التغريدة.
ولم يصدر ميدو توضيحًا بشأن حقيقة هذا اللفظ وإذا كان حسابه قد تعرض للاختراق من عدمه، كما لم يكتب اعتذارا عنه.
وقبل يومين قسا فريق النصر على نظيره الوحدة برباعية نظيفة، الأمر الذي عرض ميدو لانتقادات الجماهير.
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