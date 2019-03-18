شكرا لقرائتكم أخضر تحت 20 عاماً يستعد للمونديال في إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغادر بعثة المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً يوم الثلاثاء إلى مدينة مورسيا الإسبانية لإستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم الذي تستضيفه بولندا شهر مايو من العام الجاري.

ويقضي المنتخب السعودي للشباب أسبوع في المدينة الإسبانية، ويخوض خلالها مواجهتين وديتين أمام الأرجنتين وأوروغواي، قبل العودة إلى السعودية واستضافة المنتخب النيجيري في الدمام.

ووضعت قرعة كأس العالم المنتخب السعودي إلى جانب منتخبات مالي وبنما وفرنسا، في البطولة التي ستنطلق يوم 23 مايو 2019.