شكرا لقرائتكم رئيس بايرن ميونخ: الصراع مع دورتموند سيظل مشتعلاً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكَّد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أولي هونيس، أنَّ الصراع بين ناديه، ومنافسه بوروسيا دورتموند على لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" سيظل محتدمًا حتى نهاية الموسم.

جاءت تصريحات هونيس بعد فوز بايرن ميونخ (6-0) على ماينز أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من البوندسليجا.

وقال هونيس: "الأمور كما ترونها.. سيكون صراعًا محتدمًا حتى الجولة الأخيرة من البطولة، فارق الأهداف قد يكون مهمًا".

ويتفوق النادي البافاري، على منافسه بفارق 7 أهداف بفضل سداسيته أمس في مرمى ماينز.

وتألق النجم الكولومبي خاميس رودريجيز بشكل كبير مع بايرن ميونخ في مباراة أمس، وسجل أول ثلاثية "هاتريك" له في البوندسليجا.

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وقال رودريجيز27 عامًا: "أنا سعيد بأول هاتريك لي، أتمنى أن أحرز المزيد".

ووجه بايرن ميونخ من خلال فوزه العريض على ماينز، وهو ثالث فوز كبير يحققه هذا الموسم بعد تغلبه على مونشينجلادباخ ووفولفسبورج (5-1)، و(6-0) على الترتيب، رسالة شديدة اللهجة لبوروسيا دورتموند، كما تمكن من الرد على منتقديه بعد خروجه مبكرا من بطولة دوري أبطال أوروبا إثر سقوطه أمام ليفربول.

وأضاف رودريجيز قائلا: "إذا استمررنا في اللعب بهذه الطريقة أعتقد أننا سنصبح أبطالاً مرة أخرى".

وبالإضافة إلى رودريجيز، سجل كل من روبرت ليفاندوفيسكي، وكينجسلي كومان، والفونسو ديفيز، هدفًا واحدًا لكل منهم في مباراة أمس.

من جانبه، قال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق: "يمكننا أن نبدأ فترة التوقف الدولي ونحن نشعر بالهدوء".

كما أشاد بخاميس رورديجيز، قائد المنتخب الكولومبي، حيث قال: "إنه عبقري في اللعب، ويمتلك روحًا عالية".