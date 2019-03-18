شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول صورة لقميص المنتخب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع الشركة المسئولة عن ملابس المنتخب بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022.

ومن المقرر أن يظهر منتخب مصر بقميصه الجديد خلال مواجهة النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

يذكر أن معسكر منتخب مصر انطلق مساء أمس الأحد بمشاركة 15 لاعبا.

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زى المنتخب

زى المنتخب