تقارير: محمد صلاح بديل هازارد فى ريـال مدريد

كتب- سيد حسني
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادي ريـال مدريد الإسباني، للتعاقد معه فى الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إدارة ريـال مدريد أبدت استعدادها لتقديم مبلغ 150 مليون يورو لنادى ليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح، وذلك بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكي مجددًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي، تضع أولوية التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي أولاً، وحال فشل التعاقد مع اللاعب سيحاول ريـال ...
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