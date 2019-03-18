رياضة | ريال مدريد يحدد مبلغا خياليا لشراء مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد مبلغا خياليا لشراء مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حدد سعر شراء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية، إلى أن الفريق الملكي حدد 250 مليون يورو للتعاقد مع مبابي في ميركاتو الصيف، وذللاك من أجل تدعيم الفريق بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الريال.

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وذكرت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أن كيليان مبابي يخطط للعب يومًا ما في ريال مدريد حيثُ قال لأحد أقاربه: "إذا ذهبت إلى ريال مدريد وعمري 18 عامًا، فماذا سأفعل في 23؟".

وقالت تقارير صحفية فرنسية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يريد ضم مبابي بفارغ الصبر رغم تمسك إدارة باريس سان جيرمان ببقائه ضمن صفوف الفريق بعد التعاقد معه قادماً من موناكو.