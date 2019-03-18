رياضة | فوز صعب للسكة الحديد على نجمة سيناء في إفتتاح الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز صعب للسكة الحديد على نجمة سيناء في إفتتاح الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق السكة الحديد، فوزا صعبا وغاليا، على حساب فريق نجمة سيناء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال لمباراة المثيرة التي جمعت فريق السكة الحديد، مع فريق نجمة سيناء، بهدفين لكل منهما، اليوم الإثنين، على ملعب طلعت حرب في إفتتاح منافسات المجموعة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

جاء تشكيل فريق السكة مكون من : ابراهيم شعلها حارس مرمى، وأحمد مرسي وأحمد على واسلام أبو العلا ومحمد عبد الفتاح شولا، وعبد العليم السيد وأحمد سعد وأحمد كشرى ومحمد أحمد ريعو، ومحمد عارف توتى، ومصطفى جعفر، وفي



البدلاء تواجد محمد السعدنى، واسلام عبده وممدوح رأفت ووليد أنور ومجدى عطوة ووجدى يحيى ووليد فيصل,

وخاض نجمه سيناء اللقاء بتشكيل ضم : وليد عبد المنعم حارس مرمى، ومصطفى عبد ربه واحمد أنيس وأحمد مصطفى وعلاء مصطفى، وأبراهيم خليل وأحمد عبد المنصف وفوزي الكاشف ومحمد طه وأحمد عيد ومحمد السيد، وبين البدلاء، محمد طارق ومحمود محمد وعبد الله حسن ومحمد مصطفى واسلام أسامة ومحمود كانو ومحمد حاتم.

شهد شوط المباراة الاول تعادل الفريقان بهدف لمثلة، حيث تقدم السكة عبر اللاعب محمد أحمد ريعو، في الدقيقة 22 من عرضية أحمد كشرى، وتعادل فريق النجمة عن طريق محمد السيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

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وخلال أحداث الشوط الثاني القوي والمثير، تقدم السكة مجدداً بالهدف الثاني للاعب البديل مجدى عطوة، لينجح فريق النجمة في إقتناص التعادل للاعب فوزى سعيد بالدقيقة 24 من إنفراد بحارس السكة.

وعقب هدف التعادل للفريق السيناوي، إحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق السكة الحديد، بالدقيقة 26 سجلها اللاعب البديل مجدي عطوة، محرزاً الهدف الثالث والفوز لفريقة.

موقف الفريقان

وبذلك النتيجة، يحصد السكة الحديد أول 3 نقاط في الترقي، ليحتل المركز الأول، بينما يبق نجمة سيناء بدون نقاط بالمركز الرابع والأخير.

طاقم الحكام

وأدار اللقاء الحكم نادر قمر الدولة، وعاونة وائل شعبان مساعد أول، وعمر فتحي مساعد تانى، وهيثم محمد حكم رابع، وراقب المباراة عبد الرحيم حسان.