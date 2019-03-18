رياضة | الشرقية يفرض التعادل السلبي على البنك الأهلي في مستهل مشوارهما بدوري الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرقية يفرض التعادل السلبي على البنك الأهلي في مستهل مشوارهما بدوري الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية التعادل السلبي بدون أهداف على مضيفه البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب "البنك" في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري الترقي المؤهل لدوري الدرجة الثانية.

الشو الأول من هذا اللقاء جاء متوسط المستوى لم يشهد أي خطوة حقيقة على أي مرمى، وانتهى بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني شن فريق البنك هجمات عديدة على مرمى الشرقية لكن دفاع الفريق الشرقاوي ودفاعه نجحوا في الزود عن مرماهم والخروج بنقطة من اللقاء.

وبهذا التعادل حصد كل فريق أول نقطة له في دوري الترقي، حيث سيستضيف الشرقية في مباراته المقبلة نظيره السكة الحديد على ستاد الزقازيق.