انت الان تتابع تفاصيل خبر غوارديولا أم زيدان؟.. "فرانس فوتبول" تكشف الأفضل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 06:52 مساءً - اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الإسباني بيب غوارديولا ضمن أفضل 5 مدربين في تاريخ كرة القدم، فيما وضعت الفرنسي زين الدين زيدان في مركز متأخر نسبياً في قائمتها التي ضمت 50 اسماً.

وكشفت المجلة الفرنسية قائمتها لأفضل المدربين بتاريخ "الساحرة المستديرة"، وجاء على رأسها الهولندي رينوس ميتشيلز، وحلّ الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون ثانياً، يليه الإيطالي أريغو ساكي في المركز الثالث.

واختارت الهولندي يوهان كرويف في المركز الرابع ثم جاء تلميذه الإسباني بيب غوارديولا خامساً؛ لدورهما في تطوير الأداء الهجومي، وتاريخهما الحافل مع برشلونة.

وحقق غوارديولا 14 لقباً من أصل 19 ممكناً خلال فترة قيادته برشلونة بين عامي 2008 و2018، من بينها ثنائية في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتولى لاحقاً تدريب بايرن ميونيخ الألماني ثم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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أما الفرنسي زين الدين زيدان، الذي حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بقيادته ريال مدريد لثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، فقد حلّ في المركز الـ22 بقائمة "فرانس فوتبول"، للمدربين الأفضل في تاريخ كرة القدم، فيما جاء مواطنه الفرنسي المخضرم آرسين فينغر في المرتبة الـ32.

وأعاد ريال مدريد تعيين "زيزو" مدرباً للفريق الأول، بعد 10 أشهر من رحيله عن قلعة "سانتياغو برنابيو"؛ بعد أن تدهورت نتائج الفريق بشكل كبير مع خليفتيه؛ الإسباني جولين لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري.

تجدر الإشارة إلى أن المجلة الفرنسية اعتمدت في اختيار المدربين الذين ضمتهم القائمة، على عدة معايير، من بينها عدد البطولات التي حققها كل مدرب مع الأندية، والخطط الفنية الذي كان يتبعها، والإرث الذي خلفه للكرة العالمية، وشخصيته، والتأثير الذي أحدثته مسيرته.