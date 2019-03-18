شكرا لقرائتكم مكافآت بالزمالك .. ومنصور يهدد الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 16:46

قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور صرف مكافأة مالية للاعبي ناديه تقديرا للجهد الكبير الذي بذلوه في المباراة المصيرية أمام نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بكأس الكونفديرالية الإفريقية والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف ما منح الفريق"الأبيض" تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد صدارة المجموعة الرابعة .



على الصعيد ذاته ، أغلق المدير الفني للزمالك السويسرى كريستيان غروس صفحة البطولة الإفريقية وبدأ الاستعداد بقوة للمواجهة المرتقبة مع المقاولون (الأربعاء) في الجولة الـ 25 بالدورى المحلي والتي يسعى للفوز بها للبقاء على قمة المسابقة التي يتصدرها برصيد 52 نقطة ، ويفقد "المارد الأبيض" المهاجم المغربي خالد بوطيب في مباراة الغد لانضمامه إلى منتخب بلاده لخوض مواجهة مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ومباراة ودية ضد الأرجنتين ، فيما سيلحق بمواجهة القمة بالدوري المصري بين ناديه والأهلي في 30 الجاري، ويستعين غروس في التشكيل الذي يخوض به موقعة المقاولون بالمهاجم المحلي عمر السعيد الذي ظهر بمستوى جيد في الفترة الأخيرة.

من جهته ، طالب رئيس الزمالك مرتضى منصور نظيره بالأهلي محمود الخطيب إيقاف ما وصفه بتطاول جماهير "القلعة الحمراء" عليه وناديه ، لافتا إلى أن تجاوزات جماهير الأهلي خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري على ملعب برج العرب بالأسكندرية لن تمر مرور الكرام ، محذرا من خطورة احتقان جماهير قطبي الكرة المصرية قبل استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية .