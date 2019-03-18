شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابى» يدخل فى أزمة مع جماهير سان جيرمان ويقترب من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، استياءه من تصرفات جماهير الفريق خلال مباراة أوليمبيك مارسيليا، التى أقيمت مساء أمس الأول، فى كلاسيكو الدورى الفرنسى بالجولة 29 من المسابقة.

وعبر مبابى عن غضبه من لافتات وهتافات الجماهير الباريسية فى حديقة الأمراء، باحتفال صامت بالهدف الأول الذى سجله، يصحبه تعبيرات وجه تعبر عن عدم الرضا عما يحدث فى المدرجات.

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وكانت رابطة الألتراس الباريسية تركت مقاعدها شاغرة فى المدرجات فى أول 15 دقيقة، كما علقت لافتات تقول: «احترموا الكيان.. لن ننسى ما حدث»، ووصل الأمر إلى حد السخرية من نتيجة المباراة الأخيرة فى الدورى بلافتة مكتوب عليها «بى إس جى 4 وديجون 0.. انتبهوا لمباراة الإياب». وجاءت هذه الحملة الغاضبة بعد خروج الفريق من دورى أبطال أوروبا بالخسارة أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزى 1-3 رغم الفوز ذهابا بثنائية دون رد فى ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر. وحقق باريس سان جيرمان الفوز رقم 800 فى تاريخ مشاركاته بمسابقة الدورى الفرنسى، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة متفوقاً بفارق 20 نقطة على أقرب منافسيه ليل. أحرز أهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابى فى الثوانى الأخيرة من زمن الشوط الأول، بعد أسيست رائع من الأرجنتينى آنخيل دى ماريا الذى سجل الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 55 و66، بينما سجل فالير جيرمان الهدف الوحيد للضيوف فى الدقيقة 46. واستمر غياب مهاجم منتخب أوروجواى إدينسون كافانى عن صفوف باريس سان جيرمان لإصابة عضلية تعرض لها الشهر الماضى، وكذلك النجم البرازيلى نيمار الذى لايزال يتعافى من إصابة فى الكاحل.

فى سياق آخر، كشف البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة فى تدريبات فريقه الفرنسى. ويستمر غياب نيمار منذ نهاية يناير الماضى، بعدما أصيب بكسر فى مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج ببطولة كأس فرنسا. وذكرت صحيفة «سبورت» أن كاميرات الفيديو خلال مباراة سان جيرمان ومارسيليا، أمس الأحد، فى إطار الدورى الفرنسى، التقطت محادثة سرية بين نيمار وأندونى زوبيزاريتا المدير الرياضى لمارسيليا.

ويتمتع نيمار دا سيلفا بعلاقة طيبة مع أندونى زوبيزاريتا، بعدما تواجدا معًا لفترة داخل جدران برشلونة. وأضافت الصحيفة أن زوبيزاريتا سأل نيمار بسرية تامة، حيث لم يكن يعلم أنه تم تسجيل محادثتهما، عن موعد تعافيه من الإصابة والعودة للمشاركة فى التدريبات. ونوهت الصحيفة بأن نيمار أخبر زوبيزاريتا بعودته للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، فيما سيعود للمشاركة فى المباريات خلال أسبوعين.