شكرا لقرائتكم فيفا يهنئ فالنسيا الإسبانى بمرور 100 عام على تأسيسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) نادى فالنسيا الإسبانى لمرور 100 عام على تأسيسه، حيث تأسس نادى الخفافيش فى 18 مارس 1919، ويعد من أكبر وأشهر أندية الدورى الإسبانى. Advertisements

وحقق فريق فالنسيا لقب الدورى الإسبانى 6 مرات، وفاز بكأس إسبانيا 7 مرات، وحصل على دورى أوروبا بالمسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبى مرة واحدة، كما حقق كأس السوبر الأوروبى مرتين، ووصل الفريق إلى نهائى دورى أبطال أوروبا مرتان متتاليتان وخسر فى النهائيين.

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