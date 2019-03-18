شكرا لقرائتكم الخليج 365.. محمود متولى على أعتاب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الإسماعيلى، لإنهاء صفقة محمود متولى مدافع الدراويش لتدعيم الدفاع الأحمر فى الموسم المقبل.

وحصل الأهلى على توقيع محمود متولى فى وقت سابق، كما اتفقت إدارة الناديين على إتمام الصفقة فى الميركاتو المقبل، بعد الجلسات والاتصالات المكثفة على مدار الأيام الماضية، عقب رفض إدارة الدراويش إتمام الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظرًا للحاجة للاعب.

Advertisements

وبدأ مسئولو الأهلى والإسماعيلى فى تنفيذ اتفاق عودة العلاقات بين الجانبين، بحيث يكون هناك تعاون كبير خاصة على مستوى الصفقات، ويرغب الإسماعيلى فى تحقيق استفادة من وراء محمود متولى والذى ينتهى عقده مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع فى الشتاء المقبل لأى نادى مجاناً دون تحقيق الإسماعيلى لأى استفادة مادية.