شكرا لقرائتكم الخليج 365.. محمود متولى على أعتاب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الإسماعيلى، لإنهاء صفقة محمود متولى مدافع الدراويش لتدعيم الدفاع الأحمر فى الموسم المقبل.
وحصل الأهلى على توقيع محمود متولى فى وقت سابق، كما اتفقت إدارة الناديين على إتمام الصفقة فى الميركاتو المقبل، بعد الجلسات والاتصالات المكثفة على مدار الأيام الماضية، عقب رفض إدارة الدراويش إتمام الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظرًا للحاجة للاعب.
وبدأ مسئولو الأهلى والإسماعيلى فى تنفيذ اتفاق عودة العلاقات بين الجانبين، بحيث يكون هناك تعاون كبير خاصة على مستوى الصفقات، ويرغب الإسماعيلى فى تحقيق استفادة من وراء محمود متولى والذى ينتهى عقده مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع فى الشتاء المقبل لأى نادى مجاناً دون تحقيق الإسماعيلى لأى استفادة مادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365.. محمود متولى على أعتاب الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.