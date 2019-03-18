شكرا لقرائتكم النيجر تنهى غياب الشناوى عن حراسة مرمى المنتخب بعد 800 يوم عذاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، أساسيًا فى لقاء المنتخب والنيجر المقرر له 23 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية بمصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وقال مصدر بالجهاز الفنى إن مباراة النيجر فرصة جيدة لتجهيز الشناوى حارسًا للمنتخب، على أن يحصل جنش على فرصة المشاركة فى اللقاء الثانى خلال المعسكر أمام نيجيريا يوم 26 مارس.

وكانت آخر مباراة شارك فيها الشناوى هى مصر ومالى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بنهائيات كاس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 وكانت يوم 17 يناير، أى أن عودته لحراسة مرمى الفراعنة أمام النيجر فى لقاء 23 مارس الجارى، يكون قد قضى عامان وشهران بعيدًا وستة أيام عن حراسة المرمى للمنتخب أى تقريبًا 800 يومًا.

ويعود الشناوى لقائمة المنتخب الوطنى بشكل عام، بعد سنة كاملة غاب فيها عن صفوف الفراعنة، وتحديدًا منذ مشاركته احتياطيًا فى لقاء مصر واليونان الودى فى 27 مارس من العام الماضى.

وتغيب الشناوى عن الملاعب بسبب قطع فى الرابط الصليبى مع الزمالك، قبل أن يتم انتقاله لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة ويغيب عن الفراعنة فى كاس العالم بروسيا.

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وضم أجيرى 25 لاعبًا لمواجهتى النيجر ونيجيريا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ). محمد أبو جبل ( سموحة ) - أحمد الشناوى ( بيراميدز ) -عامر عامر ( الإنتاج الحربى ).

الدفاع: عمر جابر ( بيراميدز ) - محمد هانى ( الأهلى ) - على جبر ( بيراميدز ) - محمود علاء ( الزمالك ) - باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) - أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ) - كريم حافظ ( قاسم باشا التركى ) - أحمد أبو الفتوح ( سموحة ).

الوسط: عمرو السولية ( الأهلى ) - محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى ) -طارق حامد ( الزمالك ) - على "غزال" ( فيرنس البرتغالى ) - نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

وسط المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركى ) - عمرو وردة ( أتروميتوس اليونانى ) - إسلام جابر ( الداخلية ) -عمار حمدى ( الاتحاد السكندرى ) -عبد الرحمن مجدى ( الإسماعيلى ).

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليونانى ) - صلاح محسن ( الأهلى ) -مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).