شكرا لقرائتكم صادق الإسماعيلى يطير إلى إسبانيا للحاق ببعثة المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيغادر محمد صادق صانع ألعاب الإسماعيلى إلى إسبانيا بدون راحة من أجل اللحاق ببعثة المنتخب الأولمبى، تحضيرا لمواجهتى أمريكا وهولندا يومى 22 و26 من شهر مارس الجارى. يأتى المعسكر، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب قد شارك مؤخرا ضمن صفوف فريقه أمام الأفريقى التونسى فى ختام مشوار الدراويش بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements فى ذات السياق، تعذر سفر وجيه عبد الحكيم جناح الدراويش ضمن البعثة لعدم استكمال الأوراق الخاصة به.

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