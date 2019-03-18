شكرا لقرائتكم سر انتقال البرازيلى فابينيو إلى ليفربول.. فيرمينو السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف البرازيلى فابينيو نجم خط وسط فريق ليفربول الإنجليزى عن سر انتقاله إلى "الريدز" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.
وقال لاعب وسط ليفربول حسب ما تناقلته شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية، أن مواطنه روبرتو فيرمينو هو السبب الرئيسى فى إقناعه بالرحيل عن موناكو الفرنسى والانضمام إلى ليفربول فى انتقالات صيف 2018.
كان البرازيلى فابينيو قد انتقل إلى صفوف ليفربول فى صيف 2018 مقابل 43.7 مليون إسترلينى.
أضاف فابينيو خلال تصريحاته، مؤكداً على سعادته باللعب داخل ليفربول تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، مُشدداً على أن الأخير وجهازه المعاون يتميزون بالقرب من اللاعبين ومحاولة إخراج ما لديهم فى الملعب.
اختتم نجم وسط ليفربول تصريحاته قائلاً: "نحن نعلم ما يريده كلوب، ونسعى لتنفيذ ذلك كل أسبوع".
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