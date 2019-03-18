رياضة | سر تواجد نجم ريال مدريد في مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تواجد نجم ريال مدريد في مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شوهد جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خارج ملعب أولد ترافورد وهو يستعد للواجب الدولي - لكن يجب ألا يشعر متحمسو مانشستر يونايتد كثيراً.

نجم ويلز في مانشستر مع زملائه الدوليين قبل مواجهتهم القادمة مع ترينيداد وتوباغو، كان بيل يرتدي ملابس غير رسمية، واختار لباس رياضي كامل الظهر، كما ارتدى قبعة سوداء.

على الرغم من أن ظهور بيل خارج مسرح الأحلام قد أثار مشجعي فريق يونايتد، مع اهتمام النادي الأحمر بالمهاجم الويلزي، إلا أنه لم يكن عليهم أن يقرأوه كثيرًا.

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يقيم مهاجم ريال مدريد وأصدقاؤه في الفندق الذي تملكه أيقونات يونايتد جاري نيفيل وريان جيجز، الواقعان مقابل نلعب أولد ترافورد.

سيضع جيجز، المدير الفني لفريق ويلز، فريقه في مركزه التدريبي المتطور، قبل مباراة الأربعاء الودية مع ترينيداد وتوباجو في ريكسهام.

وسيلعب بيل مع ويلز في مباراة ودية يوم الأربعاء قبل المباراة الافتتاحية في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 مع سلوفاكيا بعد أربعة أيام.

وفي الوقت نفسه ، دعم جيجز بيل لوضع مشاكله في ريال مدريد وراءه عندما يمثل ويلز، حيث يواجه بيل مستقبلاً غامضاً في العاصمة الإسبانية بعد عودة زين الدين زيدان كمدير فني للمرينجي.