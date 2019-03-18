بعثة الإسماعيلى تصل مطار القاهرة قادمة من تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مطار القاهرة بعد رحلة سفر شاقة امتدت عدة ساعات تخللها تزانزيت فى مطار المغرب. وكان الفريق قد اختتم مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب مواجهة الأفريقى التونسى فى استاد رادس، والتى خسرها بهدف نظيفة لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من ست مواجهات خاضها بمرحلة المجموعات. Advertisements ومن المقرر أن يحصل الفريق على فترة راحة قصيرة قبل العودة للتدريبات استعدادا لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر بالدورى المحلى.

الإسماعيلى



بعثة الإسماعيلى تعود إلى القاهرة



بعثة الإسماعيلى

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