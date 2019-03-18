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بعثة الإسماعيلى تصل مطار القاهرة قادمة من تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مطار القاهرة بعد رحلة سفر شاقة امتدت عدة ساعات تخللها تزانزيت فى مطار المغرب.

 

وكان الفريق قد اختتم مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب مواجهة الأفريقى التونسى فى استاد رادس، والتى خسرها بهدف نظيفة لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من ست مواجهات خاضها بمرحلة المجموعات.

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ومن المقرر أن يحصل الفريق على فترة راحة قصيرة قبل العودة للتدريبات استعدادا لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر بالدورى المحلى.

 

الاسماعيلى
الإسماعيلى

بعثة الاسماعيلى تعود الى القاهرة
بعثة الإسماعيلى تعود إلى القاهرة

بعثة الاسماعيلى
بعثة الإسماعيلى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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